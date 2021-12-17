الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج يختتم ورشة عمل مسار

اختتم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج «EPSF-Sohag»، ورشة العمل التعريفية بعنوان مسار «Orbit»، التي استمرت لمدة يومين بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، موضحًا أن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك الورشات التدريبية لطلاب كلية الصيدلة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ودعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة، بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.‎

وأوضح الدكتور مجدى القاضى القائم بعمل عميد الكلية، أن الهدف من الورشة هو تطوير مهنة الصيدلة، وتحسين نهج وفكر الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على مجالات العمل المختلفة لسد العجز وتعريفهم بكل تفاصيل سوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب تضمن دراسات عديدة عن مجال اليقظة الدوائية أو الـ«Pharmacovigilance»، وأيضا دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلية، مشيرًا إلى أن المحاضرات تضمنت أيضًا التعريف بالمسارات المهنية المختلفة التي يمكن طالب الصيدلة أن يسلكها خلال مسيرته الوظيفية، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها.

وأكد الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي للاتحاد بالكلية، أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات الخارجية المعنية بهذا الشأن، لتطوير المهنة من خلال تعميم الروشتات المطبوعة بإحدى المستشفيات الخاصة، كخطوة إضافية نحو حل مشاكل المهنة ومشاكل الصحة في مصر بشكل عام.

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وأشار كل من محمود عماد رئيس مكتب الاتحاد المصرى وأحمد طاهر مسئول التسويق، إلى أنه تم منح جميع الطلاب المشاركين شهادات من نقابة صيادلة سوهاج، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل عن التنمية البشرية والمهارات الشخصية وكيفية كتابة السير الذاتية، خلال الأسبوع القادم بمقر الجامعة القديم.