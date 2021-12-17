الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج يختتم ورشة عمل مسار

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اختتم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج «EPSF-Sohag»، ورشة العمل التعريفية بعنوان مسار «Orbit»، التي استمرت لمدة يومين بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، موضحًا أن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك الورشات التدريبية لطلاب كلية الصيدلة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ودعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة، بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر 2030.‎

وأوضح الدكتور مجدى القاضى القائم بعمل عميد الكلية، أن الهدف من الورشة هو تطوير مهنة الصيدلة، وتحسين نهج وفكر الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على مجالات العمل المختلفة لسد العجز وتعريفهم بكل تفاصيل سوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب تضمن دراسات عديدة عن مجال اليقظة الدوائية أو الـ«Pharmacovigilance»، وأيضا دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلية، مشيرًا إلى أن المحاضرات تضمنت أيضًا التعريف بالمسارات المهنية المختلفة التي يمكن طالب الصيدلة أن يسلكها خلال مسيرته الوظيفية، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها.

وأكد الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي للاتحاد بالكلية، أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات الخارجية المعنية بهذا الشأن، لتطوير المهنة من خلال تعميم الروشتات المطبوعة بإحدى المستشفيات الخاصة، كخطوة إضافية نحو حل مشاكل المهنة ومشاكل الصحة في مصر بشكل عام. 
‏‎‎
وأشار كل من محمود عماد رئيس مكتب الاتحاد المصرى وأحمد طاهر مسئول التسويق، إلى أنه تم منح جميع الطلاب المشاركين شهادات من نقابة صيادلة سوهاج، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل عن التنمية البشرية والمهارات الشخصية وكيفية كتابة السير الذاتية، خلال الأسبوع القادم بمقر الجامعة القديم.

شئون التعليم والطلاب محمد كتاب الدواء صلاح الدين خطوة جامعة ورشة مستشفى تطوير مصطفي طالب دعم تفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

«كوفي فاكس».. 10 معلومات عن أول لقاح مصرى مضاد لكورونا

«ملاذ آمن بالأزمات».. كيف أثر «أوميكرون» على سوق الذهب؟

تفاصيل حفلات رأس السنة 2022 في مصر

الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج يختتم ورشة عمل مسار

صرف مدرس من النيابة بعد سماع شهادته فى مقتل طالب خلال درس خصوصى بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس