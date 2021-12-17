«الشتاء الدافئ يدق جرس الإنذار».. هل هو بداية لسلسلة من الكوارث المناخية؟

يعتقد العلماء إن الشتاء الأكثر دفئًا يمكن أن يسبب الكثير من الخراب مثل الصيف الحار.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الشتاء الأكثر دفئًا في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يكون إنذارا لأحداث مناخية كارثية وتغيرات عميقة.

وقال عالم المناخ كاي كورنهوبر إن فصول الشتاء الأكثر دفئًا في جميع أنحاء العالم، قد تؤدي إلى بعض التأثيرات الكبيرة، مثل جلب عام 2021 اليوم السادس عشر من فبراير الأكثر دفئًا على كوكب الأرض منذ بدء التسجيلات.

وأكدت الصحيفة أنه في حين أن الخيال الشعبي قد يربط أزمة المناخ بفصول الصيف الحارقة وما يصاحبها من حالات جفاف وحرائق غابات وأعاصير وموجات حرارة، يمكن أن تكون فصول الشتاء الأكثر اعتدالًا انذارا لظواهر مناخية كارثية وتغيرات عميقة، وهي تتراوح بين التحولات في الاستخدام الزراعي، ما يؤدي إلى تغيير أنماط الطقس إلى زيادة احتمالية وقوع أحداث عنيفة، مثل سرب الأعاصير التي عاثت فوضى في الغرب الأوسط الأمريكي والجنوب في نهاية الأسبوع الماضي.

يقول دانييل سوين، عالم المناخ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الذي يدرس كيفية تغير الأحداث المتطرفة التي ترتفع فيها درجة حرارة الأرض: "إحدى الحقائق البديهية في علم المناخ هي أن الأماكن الباردة والأوقات الباردة من العام ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من الأماكن الأكثر دفئًا والأوقات الأكثر دفئًا في العام".

وتابع: "ليس فقط المعدل الفعلي للاحترار أسرع في المواسم والأماكن الأكثر برودة - مثل القطب الشمالي ، الذي يسخن ثلاث مرات أسرع من الأماكن الأخرى - ولكن أيضًا يتم تضخيم الكثير من التأثيرات المرتبطة بالاحترار".

وأضاف: "كانت هناك مخاطر اندلاع حرائق غابات حتى الأسبوع الماضي، حتى على ارتفاع 8-9000 قدم، وهذا له علاقة مباشرة بنقص كتل الثلج".