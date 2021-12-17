صرف مدرس من النيابة بعد سماع شهادته فى مقتل طالب خلال درس خصوصى بالشرقية

قررت نيابة فاقوس العامة برئاسة أحمد صقر، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، صرف "أ م " مدرس اللغة الإنجليزية، من سرايا النيابة، بعد سماع أقواله فى واقعة وفاة طالب ثانوى على يد زميله داخل السنتر الذي استأجره المدرس لإعطاء الدروس الخصوصية.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالب "عمار محمد" الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مشاجرة مع زميله بسنتر دروس خصوصية، لمعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد إشارة مستشفى أبوكبير بوصول "عمار محمد زكريا عبدالعاطى"، 18 عامًا طالب بالصف الثالث الثانوى العام مقيم عزبة الحمايدة التابعة لقرية كفرالسواقي مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية جثة هامدة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 34650 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021.