الرئيس السيسى يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري، لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.



كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورًا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولًا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.