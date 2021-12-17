الإيسيسكو ورئاسة شئون المسجدين الحرام والنبوي يبحثان آفاق التعاون

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، وكيل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية، آفاق التعاون المشتركة.

وأفاد بيان للايسيسكو بأنه خلال اللقاء، الذي جرى اليوم بحضور وفد الإيسيسكو المرافق للمدير العام، استعرض الدكتور اللحيدان أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بهدف خدمة الحرمين الشريفين والعالم أجمع.

وأضاف البيان بأن الدكتور المالك نوه بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمبادرات الرائدة التي تم تنفيذها خدمة لزوار الحرمين الشريفين، مشيدا بجهود الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. كما استعرض أهم الأنشطة والبرامج والإنجازات التي حققتها الإيسيسكو خلال العامين الماضيين.

وأشار البيان إلى أنه في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تبادل المقترحات والأفكار لإقامة تعاون في مجالات العمل المشتركة، مؤكدين الاستعداد لتوقيع اتفاقية شراكة تشتمل برامج عمل وأنشطة لإبراز الأدوار التي تطلع بها الرئاسة العامة في الارتقاء بخدمة المسلمين على اختلاف مشاربهم وترسيخ قيم الانتماء إلى هويتهم الاسلامية وتوحيد كلمتهم وتيسير سبل أدائهم للشعائر ومناسك الحج والعمرة.