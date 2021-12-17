الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حماية النيل تزيل 72945 حالة تعدٍ بالمحافظات

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

ينفذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف بالمحافظات، بجانب إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 65 إزالة في نطاق محافظات "الجيزة – الغربية –اسيوط  – المنيا – سوهاج"، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 72945 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التعديات وأشكال التلوث المختلفة، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لجميع الاحتياجات، بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ "الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المحددة.

كذلك أشار خالد، إلى إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982، بجانب تنظيم تراخيص اقامه الانشطه علي جانبي المجري المائي.

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