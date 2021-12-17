الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالقرب من مدينة الألمونيوم بقنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين على طريق مدينة الألومنيوم بنجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مدينة الألمونيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن إصابة فريال عبدالشافي، وعزة عبدالرحيم، ونشأت محمود عبدالعليم، وسلوى عبدالعليم، وسما محمود محمد،  في حادث تصادم السيارتين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، علي طريق "قنا – سوهاج"، وتم نقلهم إلى مستشفي قنا العام، وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا- سوهاج، وأسفر الحادث عن إصابة أبوالمجد محمود حسن، 40 عامًا، وعبدالله أحمد حسن، 24 عامًا، ومحمود علي إبراهيم، 28 عامًا.

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