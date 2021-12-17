لعب الطاولة.. الأمير ويليام يتطلع للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلته

علي الرغم من إلغاء حفل عيد الميلاد الفخم الذي أقامته العائلة المالكة، يتطلع الأمير ويليام إلى احتفالات عيد الميلاد العادية ما قبل فترة كورونا، حيث يجد دوق ودوقة كامبريدج السعادة في لعب ألعاب الطاولة والتزلج على الجليد.

وكشف الأمير عن بعض تقاليد عطلاته الخاصة للغاية أثناء إجابته على أسئلة المرضى الصغار الفضوليين في مستشفى رويال مارسدن خلال مقابلة مع محطته الإذاعية، وفقا لموقع METRO.

وتحدث من قصر كنسينغتون وأخبر المستمعين أن الطعام على وجه الخصوص الكرنب، هو أحد الأجزاء المفضلة لديه في الاحتفالات، وأضاف أن “الطعام مهم جدًا بالنسبة له في عيد الميلاد، فأنا لا يميل إلى الأكل كثيرًا " وأستأنف أن هناك دائمًا مساحة صغيرة جدًا في معدته في مكان ما لمزيد من الديك الرومي أو النقانق أو النبيذ في الاحتفالات.

وكشف ملك المستقبل كيف يحب هو وزوجته كيت لعب لعبة المونوبولي مع أطفالهما الثلاثة الأمير جورج ذو الثمانية أعوام، والأميرة شارلوت صاحبة الستة أعوام، والأمير لويس البالغ من العمر ثلاثة أعوام.

وجاءت محادثة الأمير ويليام في إطار الدردشة التي تهدف إلى دعم مرضى السرطان في مستشفى ساتون، في الوقت الذي اضطرت جدته الملكة إليزابيث الثانية إلى إلغاء مأدبة الغداء السنوية قبل عيد الميلاد وسط مخاوف من الارتفاع الصاروخي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الأمير إنه سيستمتع بالنسخة الجديدة من اللعبة أثناء الاحتفال بعيد الكريسماس، وتعد هذه النسخة لعبة كرة مختلفة تمامًا من الضجيج والإثارة، وأختتم أن جمع الأسرة معًا في وقت عيد الميلاد، يكون دائمًا أمرًا رائعًا لأننا نتفرق تمامًا للقيام بأشيائنا على مدار العام.

لذلك أنا أترقب الاحتفال بالكريسماس لكي أرى أطفالي يجتمعون مع بعض أطفال أبناء عمومتهم وسيقضون وقتًا رائعًا في اللعب معًا، فهذا أمر خاص جدً.