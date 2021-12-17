الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أثناء مروره عبر حاجز عطارة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.
وأبلغ وليد عساف، وهو بدرجة وزير، وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية عبر هاتفه بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز يحتجزونه مع سائقه ومرافقه منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وتشهد عدة مدن وقرى فلسطينية في محافظة نابلس الآن هجمات من مستوطنين إسرائيليين.

وقال شهود عيان إن مستوطنين أضرموا النار في منشآت وحطموا سيارات وحاولوا اختطاف أحد الفلسطينيين لولا تصدي أهالي القرى لهم ومنعهم من القيام بذلك.

ويأتي التصعيد من جانب المستوطنين اليوم في أعقاب مقتل مستوطن يهودي الليلة الماضية وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه فلسطينيون بالرصاص على سيارة قرب بؤرة استيطانية غير قانونية.

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