السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأسود والأحمر الأنسب لقضاء الكريسماس مع شريكك

الأسود والأحمر الأنسب
الأسود والأحمر الأنسب لقضاء الكريسماس

الكريسماس أو عيد الميلاد  من أكثر المناسبات التى تضع الكثير من النساء فى حيرة عند اختيار  الفساتين التى تجعل لهن إطلالة مميزة فى هذا اليوم، أما إذا كانت هذه السنة الأولى التي تحل بعد ارتباطك بشريكك فيجب أن تكوني مميزة بإطلالتك.

ظهور جذاب مع شريك الحياة 
تقول الفاشون بلوجر شيرين فؤاد، إذا كانت هذه السنة الأولى التي تقضي فيها مناسبة الكريسماس مع شريكك، فيجب ان تظهري بإطلالة جذابة ومثيرة، لذا فينصح باختيار اللونين الأسود والأحمر لقضاء هذه المناسبة مع شريك حياتك.

وأضافت شيرين فؤاد، أن اللونين الأسود والأحمر من أكثر درجات الألوان التي تبرز أنوثة وأناقة الفتاة التي ترتديهم، كما يسهل تنسيقهم مع المكياج والإكسسوارات التي تعطي إطلالة مبهرة.

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الأسود والأحمر الأنسب لقضاء الكريسماس

ارتداء بدلة وبلوزة الكريسماس 
وأوضحت أما إذا كنتِ ممن يفضلن ارتداء البدلة أو التنورة، هو الخيار الأمثل بالنسبة لكِ، حيث البلوزة التي تحتوي على "كرانيش" من منطقة الصدر، والتنورة بدرجة أغمق منها وجوارب وحذاء متطابقين باللون الأحمر أو الأسود.

وتابعت: أن من الموضة ارتداء البلوفر الذي يحتوي على نقوش مشابهة لعلامات تساقط الثلوج، كما أن هناك أزياء تناسب الكابلز سويا في عيد الميلاد وهذه المناسبة منها البلوفرات أو بدلة بنفس القصة سويًا ولكن بألوان مختلفة.

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الأسود والأحمر الأنسب لقضاء الكريسماس

فساتين مخملية قصيرة 

كما أن هناك العديد من أنماط الأزياء التي يمكن الاستعانة بها خلال هذا اليوم من بينها فستان مخملي قصير، بلوزة لامعة بأكمام منفوخة، وفستان بقصة قلب، وفستان بقصة قلب وهو فستان أحمر به قصة علي شكل قلب في أعلى منطقة الصدر ويمكن ارتداء معه حذاء برقبة عالية قصير أو طويل بحسب طول الفستان ويمكن أن يتم ارتداء الفستان بألوان وقصات مختلفة وعصرية في هذه المناسبة.

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الأسود والأحمر الأنسب لقضاء الكريسماس
عيد الميلاد تكوني مميزة بإطلالتك فيها مناسبة الكريسماس مع شريكك اللونين الأسود والأحمر لو أول سنة كريسماس الأسود والأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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