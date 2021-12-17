لماذا فشلت الحكومة الأمريكية في مواجهة أعاصير كنتاكي رغم التحذيرات؟

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن العاصفة الأخيرة التي ضربت ولاية كانساس و4 ولايات آخرى في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، دمرت عدد لا يحصى من المنازل والحظائر والمباني وقتلت 5 في أيوا وكانساس ومينيسوتا.

وتابعت أن العاصفة تأتي بعد أقل من أسبوع على سلسلة من الأعاصير المميتة التي دمرت 6 ولايات، جلبت ليلة الأربعاء طقسًا غير معتاد للغاية بالنسبة للغرب الأوسط في هذا الوقت من العام، حيي وصلت درجات حرارة إلى 70 درجة مع اشتعال حرائق غابات وأعاصير ورياح تجاوزت 75 ميلاً في الساعة.

قال «مايك فاول» خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية: «في منتصف شهر ديسمبر، من الواضح أنه أمر غير عادي وغير مسبوق»، مشيرًا إلى أن مدينة دي موين حطمت رقماً قياسياً من خلال الوصول إلى درجة حرارة 74 درجة.

وقبل يوم الأربعاء، قال فاول "كان هناك خمسة أعاصير مؤكدة فقط في شهر ديسمبر في ولاية أيوا ، يعود تاريخها إلى عام 1950، وكان يوم الأربعاء وحده، هناك ما لا يقل عن خمسة أعاصير مرت عبر الولاية.