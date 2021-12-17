الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«بالملابس الشتوية».. إقبال المواطنين على شاطئ بورسعيد فى العطلة الأسبوعية (صور)

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا من المواطنين، بالرغم من انخفاض درجات الحرارة، والتقلبات الجوية المفاجاة التي تشهدها المحافظة. 

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شاطئ بورسعيد


وظهر عدد كبير من المواطنين على شاطئ المدينة يرتدون الملابس الشتوية الثقيلة، ويقفون على شاطئ المياة لالتقاط الصور التذكارية، فيما يجلس البعض الآخر للاستمتاع بالنظر إلى البحر، واستنشاق الهواء النقي. 

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شاطئ بورسعيد


ويعد المشهد جديدًا على شاطئ محافظة بورسعيد، إلا أن طبيعة المحافظة في هذا العام واستقبالها لأعداد كبيرة من الرحلات الداخلية، أحدثت رواجًا كبيرًا في ملف السياحة الشاطئية الشتوية. 

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شاطئ بورسعيد


ومن جانبها، تبذل إدارة الشاطئ جهودًا كبيرة للحفاظ على نظافة الشاطئ، إذ يرفع جهاز الإنقاذ والطوارئ المخلفات وتسوية الرمال بشكل مستمر، وكذلك يجري تنظيف وصيانة دورات المياة، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، كما يتابع طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ التزام المواطنين بعدم النزول إلى المياه، من خلال جولات مكثفة تحذر المصطافين من مخاطر النزول إلى بحر بورسعيد في الشتاء، نظرًا لارتفاع الأمواج وحدة الرياح، والتي تحدث ارتفاع في الأمواج.

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شاطئ بورسعيد
مخاطر أنخفاض صيانة ارتفاع درجات الداخلية على

رئيس التحرير

وائل لطفي

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