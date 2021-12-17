البيت الأبيض: واشنطن لن تناقش الاقتراح الأمنى الروسى بدون الأوروبيين

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اطلعت على مقترحات روسيا التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا بشأن الأمن الأوروبي، لكنها لن تجري أي محادثات بشأن هذه الأفكار حتى تتشاور مع حلفائها الأوروبيين.

وقالت بساكي، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد رأينا المقترحات الروسية، ونناقشها مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، وسأشير إلى أنه لن تكون هناك محادثات بشأن الأمن الأوروبي بدون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".

واقترحت روسيا في مشروع الاتفاق على الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، الاتفاق على مبدأ استحالة نشوب حرب نووية، مشيرة في مسودة الاتفاق إلى أنه لا يوجد منتصر في مثل هذا النوع من الحروب.