وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث مع رئيس وزراء الهند سبل مواجهة التحديات العالمية

بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، سبل مواجهة التحديات العالمية.

وكتب السفير الفرنسي لدى الهند إيمانويل لينين، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات "تويتر": "فرنسا تعتبر الهند قوة رئيسية وشريكًا لبناء نظام متعدد الأقطاب والدفاع عن حكم القانون في النظام الدولي ومعالجة التحديات العالمية، وذلك في ظل عالم يشهد حالة متزايدة من عدم الاستقرار".

من جهتها، ذكرت السفارة الفرنسية في الهند - في بيانٍ بشأن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية للهند - إن هذه الزيارة تسلط الضوء على اهتمام فرنسا بتطورات الأوضاع في منطقة الأندو - باسيفيك، وذلك بالإضافة إلى التأكيد على مركزية الهند في الاستراتيجية الفرنسية، وأن فرنسا تعرض أجندة إيجابية على دول المنطقة في الوقت الذي ترفض فيه كافة أشكال الهيمنة.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب إجراء العديد من التدريبات الجوية والبحرية والبرية الثنائية خلال العام الحالي.