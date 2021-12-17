«ستيفانى وليامز» تؤكد ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية فى ليبيا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عقب اجتماعها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وخاصة توحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت وليامز - في تغريدة وفقًا لوكالة الأنباء الليبية - إنها أطلعت اللجنة على طبيعة مهامها كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، للسير قدمًا في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

وأضافت: "قطع الليبيون شوطًا طويلًا منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والذي لم يُخرَق منذ ذلك الحين؛ وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية بالإضافة إلى تدابير أخرى لبناء الثقة".