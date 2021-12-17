معتدل نهارًا وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 18 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 06

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 15

مرسى علم 22 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 18 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبوسمبل 21 11

الوادي الجديد 20 09

الشلاتين 28 12

أبورماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14