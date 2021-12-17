الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تثمّن دور الإمارات كشريك رئيسى فى مواجهة التحديات الإقليمية

بايدن
بايدن

ثمنت الولايات المتحدة، الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، واتفقت مع الإمارات على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين باعتبارها شراكة قائمة على أولويات المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال اجتماع وفد رفيع المستوى من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن، ضمن فعاليات منتدى الحوار العسكري السنوي المشترك.

ويعد المنتدى الدفاعي الثنائي المشترك هو الأهم من نوعه لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، حيث تمت خلال هذا اللقاء الذي عُقِد يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ومناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة.

كما ناقش الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية، بما في ذلك متغيرات أوضاع الأمن الإقليمي الحالية؛ بالإضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية الدولية، وسبل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل في 2021

«بالملابس الشتوية».. إقبال المواطنين على شاطئ بورسعيد فى العطلة الأسبوعية (صور)

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

من موظف بنك إلى أشهر ملياردير عربى.. 10 معلومات عن ماجد الفطيم

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الجمعة 25 ألف ميجاوات

نقل كريم الهوارى المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد لمستشفى سجن وادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس