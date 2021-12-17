الاستعانة برجال الأوقاف والكنيسة لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

أكد عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، أهمية دور رجال الأوقاف والكنيسة في إنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تنطلق يوم الأحد القادم 19 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام لما يمثلانه من مكانة لدى المواطنين وكونهم قادة رأي لهم تأثير قوي لإقناع المواطن بأهمية التطعيم لصحة أطفالهم، مشددًا على ضرورة الاستعانة بهم خلال الحملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع والتمهيدي الذي عقده رئيس المركز والمدينة برؤساء القري والإدارات والقطاعات والمصالح الحكومية بحضور رضا مصطفى نائب رئيس المركز ومشاركة الدكتورة صفاء عبدالعليم مدير الإدارة الصحية لبحث الاستعدادات النهائية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

تناول الاجتماع تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وبذل كافة الجهود لنجاحها وتحقيق المستهدف منها، لضمان خلو مركز ومدينة دير مواس وقراها من هذا المرض وشرح خطة العمل والتنسيق فيما بين الجهات المشاركة لإنجاح الحملة.

ووجه رئيس المركز كافة الجهات بتقديم الدعم لفرق الحملة الثابتة والمتنقلة والتوعية للأسرة بعدم الإعراض عن تطعيم أطفالهم حرصًا على أن ينشأ أطفالهم نشأة سليمة والإعلام عن الحملة بكافة الوسائل الإعلامية وتحريك وسيلة إعلام متنقلة تجوب الشوارع بكافة القرى والمدن.

ونقل رئيس المركز والمدينة خلال اجتماعاته التمهيدية والتنسيقية اهتمام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهذه الحملة على وجه الخصوص، لأنها جاءت متزامنة مع هجرة أعداد كبيرة من دول الجوار وتزامنها مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن توجيهات المحافظ في هذا الشأن هو تسخير كافة الإمكانيات لنجاح الحملة وتحقيق أهدافها للحفاظ على خلو مصر من هذا المرض، مؤكدًا على أن كافة الإمكانيات متاحة ووضعت تحت أمر الحملة نظرًا لما توليه القيادة السياسية من أهمية خاصة لصحة أطفال مصر.