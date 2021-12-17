الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الأكثر أناقة».. كيفية ارتداء اللون الأخضر فى حفلات الكريسماس المقبلة (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الكريسماس ورأس السنة التي ينتظرها الكثير، إذ يبحث كل منهم عما يناسبه من أزياء لارتدائها فى تلك الأعياد، حيث تصبح الخيارات مختلفة.

من جانبها، تقول الفاشون بلوجر مريم الخالدي إن احتفالات الكريسماس ترتبط بألوان معينة تعد انعكاسا لهذه الفترة، ويعد الأخضر أهمها لما له من علاقة بلون شجرة الكريسماس، والأبيض الذى يرتبط بسقوط الثلج والطقس البارد، أما الأحمر فيعكس مدى الدفء الذى يبحث عنه المحتفلون، لذلك إذا كان لديكِ نية لشراء بعض الملابس التي يمكن ارتداؤها في تلك الاحتفالات فيفضل أن تكون من هذه الألوان. 

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وأوضحت، في تصريحات لها، أن اللون الأخضر هو المسيطر على احتفالات الكريسماس هذا العام، حيث يمكن ارتداؤه خلال فترة النهار في الملابس الكاجوال وأيضا في فترة المساء، من خلال الفساتين المبهجة بكافة درجات اللون الأخضر.

وجود الغزلان

وأضافت أن احتفالات الكريسماس تشتهر بوجود الغزلان التى تجر عربة "بابا نويل"، وهي أسطورة شهيرة فى جميع الأفلام، فإذا كنت تقتنين بعض الملابس المرسوم عليها الغزلان يمكنك أن ترتديها بكل أريحية دون الحاجة لشراء أخرى جديدة، كما يمكنك استخدام البلوفر الذى يحتوى على نقوش تشبه علامة تساقط الثلوج، خاصة إذا كانت بأحد الألوان الثلاثة السابق ذكرها التى تميز الاحتفال بالكريسماس، وهى الأبيض والأحمر والأخضر.

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واختتمت: «لا بد أن يتم التوازن بين ارتداء اللون الأخضر وبين ارتداء الاكسسوارات الخاصة به، حيث إن اختيارك لقطع من هذا اللون تعني تناغمًا والميل للطبيعة والأشجار، وهناك درجات أخرى خاصة بالأخضر مثل الأخضر الزيتوني، والأخضر العسكري الذي يميل للتمويه، وهناك من يختار تداخل الأخضر مع ألوان أخرى، مثل الأصفر، إذ يعطي في النهاية اندماجًا في غاية الجمال، وهناك الأخضر الفاتح مع الأسود».

رأس السنة المناسبات العادية احتفالات الكريسماس للون الأخضر هو المسيطر على احتفالات الكريسماس بابا نويل

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