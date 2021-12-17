الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

احتفالا برأس السنة.. «أسماء» تصمم أشجار الكريسماس بالكروشيه

اسماء زايد
اسماء زايد

قررت أسماء زايد، صاحبة الـ 30 عاما، بنت محافظة أسيوط، خريجة طب بيطري الاحتفال بأعياد رأس السنة على طريقتها الخاصة من خلال تصميم أشجار الكريسماس بالكروشيه، حيث وجدت فيه موهبتها منذ نعومة أظافرها على الرغم من أن تخصصها ومجال دراستها بعيد كل البعد عن موهبتها وحبها له.

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وتقول أسماء زايد إنها تحب أعمال الكروشيه منذ طفولتها واعتادت على ربط التصميمات به في أي مناسبة مصرية، ففي شهر رمضان الكريم تقوم بعمل أغطية مصاحف وزينة رمضان بالفوانيس، وكذلك في عيد الفطر والأضحى تحرص على عمل مختلف التصميمات المتعلقة بالمناسبة بالكروشيه، وهو ما قامت به بالتزامن مع اقتراب العام الميلادي الجديد لعمل أشجار الكريسماس بالكروشيه.

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وعن علاقة مجال دراستها بهوايتها وحبها للكروشيه أوضحت بنت محافظة أسيوط أنها بعد أن تخرجت من كلية طب بيطري عملت في مجال الأدوية والدواجن ومن ثم تزوجت وأنجبت وبعدها جاءت جائحة فيروس كورونا وهي ما اضطريتها للمكوس في المنزل لتشعر بالملل لكونها لا تقوم بأي أعمال مفيدة على مدار يومها.

تابعت إنها بحثت عن هوايتها ووجدتها في الكروشيه وأعمال المانديلا والتي كانت تحبها منذ صغرها وسرعان ما أحضرت إبرة الكروشيه والخيوط وقامت بالعديد من الأعمال والتصميمات لمنزلها وأبنائها والمقربين لها ولاقت أعمالها إعجاب وإشادة الجميع، لافتا إلى أنها تجد سعادتها فى أعمال الكوروشيه على الرغم من تركها لها للعديد من السنوات إلا بمجرد عودتها شعرت وكأن السنين لم تمر.

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أضافت أسماء أن الكروشيه من الأعمال المبهجة وتقوم بها دون الالتفات للربح المادي إلا أنها تحب أن ترى الجمال في كل الأشياء وهو ما جعلها تطور نفسها في هوايتها وتتعلم فنون التصوير للإظهار أعمالها.

واختتمت أسماء حديثها بأن الكروشيه عمل مبهج يعطي للمناسبات نكهة خاصة وذلك ما جعلها تقوم بعمل أشجار الكريسماس بالكروشيه.

أعياد الميلاد المجيد الكريسماس بابا نويل أسماء زايد أشجار الكريسماس أعمال الكوروشيه الكوروشيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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