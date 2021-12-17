الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على 533 مترًا بالبحيرة

إزالة حالات تعد
إزالة حالات تعد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي المحمودية والدلنجات عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة 533 م٢ عبارة عن: إزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة  383 م٢ بنطاق قريتى ديروط وسيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن حفر قواعد لعمل سملات خرسانية. 

كما تم إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 150 م٢ بقرية المسين بالدلنجات ووقف أعمال حفر قواعد خرسانية والتحفظ على معدات البناء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.

السيسي حملات إزالة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأراضي الزراعية الجمهورية تكثيف

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