استعجال التحريات في سرقة مبلغ مالي من محل بالشيخ زايد

طلبت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الجمعة، تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط عاطل فى سرقة مبلغ مالى من محل تجارى فى الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

كان قد سرق عاطل مبلغ مالي من محل تجاري بمدينة الشيخ زايد، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه، حيث تم التوصل لهويته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض محل تجاري للسرقة على يد مجهول.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن عاطل سرق مبلغ مالي من خزينة المحل وفر هاربا، حيث تم فحص كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم أثناء سرقته المحل وهروبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.