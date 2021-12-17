الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مهارات العرض الفعال فى مجال الآثار.. دورة تدريبية بـ«آثار عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم مركز الدراسات البردية والنقوش التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار جامعة عين شمس، دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا بالكلية تحت عنوان "مهارات العرض الفعال في مجال الآثار"، تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار.


وذكر الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة تم وضعها لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.

وأشارت الدكتورة نيفين فاروق، مدرب المدربين والمتخصصة في التنمية البشرية، إلى أن هذه الدورة اشتملت ثلاثة محاور الأول تمهيد لمهارات العرض الفعال، والثاني كيفية هيكلة المادة العلمية والإعداد لها في صورة باوربوينت ناجح، أما المحور الثالث فخصص لكيفية تقديم المادة العلمية بأسلوب شيق بعيد عن الملل.

 واختتم اليوم التدريبي بورشة عمل تطبيقية قام فيها المتدربين بإعداد عرض تقديمي حول موضوعات مختلفة في مجال الآثار.

وفي سياق آخر، وافقت لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس برئاسة  شهيرة سمير زكي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من الدكتور رشا الديدي، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أماني سليمان وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطارق إبراهيم علي مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، على تمويل 48 بحثاً تطبيقياً.

ويتم تمويل 16 بحثاً تطبيقياً مستمراً من كليات التربية، الطب، العلوم، الصيدلة، البنات، الزراعة، الهندسة، بالإضافة إلى تمويل 32 بحثاً تطبيقياً جديداً من كليات الطب، التربية، العلوم، البنات، الزراعة، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، البيئة، الآداب، التمريض والهندسة، تم اختيارها والموافقة على تمويلها من بين 92 بحثاً تم عرضها على اللجنة للفحص.

الحاسبات والمعلومات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممدوح الدماطى التنمية البشرية جامعة عين شمس معلومات موافقة سوق العمل الهند رئيس جامعة

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