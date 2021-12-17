انطلاق ورشة «توليد الهيدروجين وخلايا الطاقة» بجامعة أسيوط

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل جاءت تحت عنوان " توليد الهيدروجين وخلايا الطاقة".

جاء ذلك بحضور الدكتور مازن عبد السلام أستاذ هندسة القوي الكهربية، والدكتور محمد كامل الشربيني الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية، والدكتور محمد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور الخطيب كمال بجامعة نانت.

جانب من الندوة

هذا إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس ونخبة متميزة من الباحثين المشاركين في ورشة العمل ولفيف من طلاب كلية الهندسة.

وفي مستهل كلمته أكد الدكتور احمد المنشاوي علي حرص إدارة الجامعة علي تطوير البرامج العلمية وخاصة الهندسية وفقاً لمعايير الجودة التي من شأنها رفع مستوي البحث العلمي و العمل علي حل المشكلات علي مستوي الدولة والعالم ، مشيرًا إلي أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري كما تسعي الدولة المصرية للحفاظ علي موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة منها ، موضحًا أن مصر تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعها علي الحزام الشمسي مضيفًا ان الدولة قامت بوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصادياً للطاقة في مصر في عام ٢٠٣٥ والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الي ما يزيد عن ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥ م ، مشيرًا ان جامعة أسيوط لا تألوا جهداً في تبني عقد ورش العمل المثمرة حتى تعمم الاستفادة علي جميع المشاركين.

جانب من الندوة



وفي السياق ذاته فقد أشار الدكتور مازن عبد السلام أن ورشة العمل تهدف إلي استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة في توليد الهيدروجين كمصدر من المصادر الواعدة لنقل الطاقة بالإضافة إلي استخدام الهيدروجين في توليد الطاقة الكهربية مرة أخري ، مشيرًا أن الورشة تضمنت نخبة متميزة العلماء و الباحثين في مجال القوي الكهربية والطاقة المتجددة من دول عربية وأجنبية شملت كلاً من أمريكا و فرنسا وألمانيا والهند وعمان ، مضيفًا انه يحاضر بورشة العمل كلاً من الدكتور الخطيب كمال بجامعة نانت و الدكتورة أتوشا بجامعة ليل بفرنسا.

و أوضح الدكتور محمد كامل الشربيني أن ورشة العمل جاءت لخلق وإتاحة فرصة خاصة لمناقشة الأبحاث العلمية ذات التخصصات النادرة وإمكانية مشاركتها مع الباحثين لخلق شبكة تواصل لتبادل الخبرات والمعلومات ونقل الأفكار و الآراء ، مصرحًا انه تم مشاركة أكثر من ١٠٠ فرد من الباحثين.

جانب من الندوة



وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم أن ورشة العمل تضمنت عدة محاور أهمها توليد : الكهرباء في مصر ، خطط الدولة المصرية في توليد الهيدروجين من الطاقة المتجددة في مصر ، التحليل المهربي لتوليد الهيدروجين ، مدخل لخلايا الطاقة ، تركيب وتعريف خلايا الطاقة ، تبادل البروتونات ، خلية الطاقة pemfc شرح وتمثيل ومتطلبات ، خلية الطاقة sofc شرح وتمثيل ومتطلبات ، خلايا الطاقة لموسم الطاقة الهجينة شرح وتمثيل واستراتيجيات تحكم ، برامج لتمثيل وتشغيل خلايا الطاقة.