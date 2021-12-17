رابط الاستعلام عن فاتورة المياه في الإسكندرية 2022 يحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة الملايين من المواطنين في سداد الفواتير الشهرية، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة المحاسبة الشهرية والخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلكترونيا للمواطنين.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه في الإسكندرية 2022

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى موقعا إلكترونيا يخدم بعض العملاء المسافرين للخارج أو المتواجدين خارج المنزل لفترة طويلة سواء للنزهة أو الشغل يمكن من خلاله معرفة إجمالي قيمة المبلغ المراد سداده بالتفصيل وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة

تحديد محافظة

كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، ...)

كتابة مكان تركيب العداد بدقة

كتابة قراءة العداد في الخانات المخصصة لذلك

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد دفعه

الخدمات المقدمة من موقع شركة مياه الشرب للمواطنين

يقدم موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحى العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك في إطار الخطة الرقمية التي تسعى الحكومة لتطبيقها على كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تعمل على الرفاهية والحياة دون عناء حيث يمكن للمواطنين منها:-

الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة المحاسبة الشهرية.

قراءة العداد المنزلي.

السداد الإلكتروني للفواتير.

نظام التعاقد المنزلي الإلكتروني.

حجز مواعيد المعاينة في حالة تركيب العداد.

تقديم الشكاوى والاستفسارات.

طلب وقف الخدمة للوحدات السكنية غير المسكونة.

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رابط الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية

وسائل دفع فواتير مياه الشرب إلكترونيا

عقب معرفة المبلغ المراد سداده عن طريق رابط الاستعلام عن فاتورة المياه الاسكندرية 2022 يستطيع الملايين من العملاء دفع الفواتير الشهرية عن طريق الوسائل التي اعتمدتها الشركة للتحصيل الالكتروني لضمان راحة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية والتي تتمثل في :-