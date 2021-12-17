دفن جثمان مسجل قتل أثناء محاولة سرقة في المنوفية

قررت نيابة الباجور في المنوفية، التصريح بدفن جثمان زعيم عصابة مات مقتوللا أثناء قيامه بالسرقة وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، وحبس 5 متهمين ثلاثة منهم اشتركوا معه في جرائم السرقة، وشخصين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان زعيم تشكيل عصابي لقي مصرعه أثناء محاولة تنفيذ جريمة سرقة، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط باقي عناصر العصابة.

وكان مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" داخل مسكنه وبها إصابة بعيار ناري، وما قررته زوجة المتوفى بعثورها على جثة زوجها بجوار حظيرة الماشية خاصته بدائرة المركز فقامت بمساعدة شقيق المتوفـى "له معلومات جنائية" بنقل الجثة لمسكنهما وتغيير ملابسه.

وبالانتقال لمكان العثور على الجثة عُثر على أحد قوارب الصيد بالمجرى المائي المجاور لمكان العثور (ملك أحد أقارب المجني عليه)، يقوم المجني عليه باستخدامه، وبه آثار دماء وطلق ناري، كما عُثر على مقذوف لعيار ناري.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن تبين قيام المجني عليه بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع السرقة بالاشتراك مع (شقيقه سالف الذكر - شقيق زوجته - نجل شقيقته "جميعهم لهم معلومات جنائية"، وأنه حال قيام المجني عليه بالاشتراك مع باقى عناصر التشكيل بارتكاب واقعة سرقة من إحدى القرى المواجهة للقرية محل إقامته مستخدمين قارب الصيد المعثور عليه، جرى تبادل إطلاق أعيرة نارية مع شخصان آخران (لأحدهما معلومات جنائية) "شاهداهما حال ارتكابهم واقعة السرقة"، ما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن استهداف وضبط كافة عناصر التشكيل وكذا المتهمان الآخران وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، قارب صيد مزود بموتور وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.