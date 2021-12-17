«ذا صن»: «بي بي سي» بدأت في بث مزيد من الإعادات لبرامجها القديمة

أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بدأت في بث مزيد من الإعادات لبرامجها القديمة والحالية في الوقت الذي تحاول فيه توفير المال، وعدم بث كثير من البرامج أو الإنتاجات الجديدة.

وتابعت أن الإذاعة الوطنية أعادت تشغيل جميع قنواتها التلفزيونية الرئيسية الثلاث كجزء من حملة خفض التكاليف بقيمة مليار جنيه إسترليني هذا العام.

وأضافت انه وعلى الرغم من تدفق الإعادات للبرامج، لا يزال يتعين على المشاهدين دفع مبلغ 159 جنيهًا إسترلينيًا كاملاً للحصول على ترخيص التلفزيون الخاص بهما.

وأشارت إلى أنه كانت هناك زيادة بنسبة 22 في المائة في تكرار البرمجة وحدها على بي بي سي وحسب تقارير مكتب التدقيق الوطني.

ويضيف التقرير أن مزيد من التخفيضات في العام المقبل من المحتمل أن تعني المزيد من التكرار لكن رئيس NAO الشبكة المسئولة عن بي بي سي جاريث ديفيز حذر: «يجب على هيئة الإذاعة البريطانية التأكد من أن خطط الادخار الخاصة بها لا تزيد من تآكل موقعها مع الجماهير».

وأكدت الصحيفة أن الإذاعة البريطانية كانت الشركة تكافح حصة جمهور متناقصة لأنها تواجه منافسة من خدمات البث مثل نيتفليكس.

وتابعت أن «بي بي سي» وافقت على توفير 800 مليون جنيه إسترليني من المدخرات، ولكن من المرجح أن تصل إلى هدف مليار جنيه إسترليني معدل.

ومع ذلك، أقرت بأن 41 % من المدخرات ستأتي من تقليم المحتوى والخدمات، و12 في المائة أخرى من المدخرات ستأتي من توليد الدخل و11 في المائة من التغييرات في مزيج الجدولة.

وتتفاوض الإذاعة البريطانية مع الحكومة بشأن مستوى رسوم الترخيص اعتبارًا من العام المقبل وتؤدي نتيجتها إلى زيادة المدخرات التي ستحتاج إلى إيجادها في المستقبل لتحسبن خدماتها واعادة شعبيتها المنهارة مرة اخرى.