«الصحة» تطلق 5 قوافل طبية جديدة ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 17 و18 ديسمبر؛ للكشف والعلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه التخصصات شملت (النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل).

وأشارت وزارة الصحة السكان إلى أن هذه القوافل ستكون في محافظات الجيزة - الغربية - دمياط - البحر الأحمر - جنوب سيناء.