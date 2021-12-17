الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1600 مواطن بالمجان فى بنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الشئون الصحية.

وتستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، تنفيذ المديرية قافلة طبية على مدار يومي "الأربعاء والخميس 15 و16 ديسمبر الجاري" بقرية منشأة أبومليح مركز سمسطا، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات: (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة)، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وجرى الكشف على 1606 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 67، معمل طفيليات 47، حالات الأشعة 10، استصدار 10 قرارات علاج على نفقة دولة، تحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 37 حالة.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل- تنظيم الأسرة- سرطان الثدى- سلامة الغذاء- سوء استخدام الأدوية- الرضاعة الطبيعية- الزواج المبكر- أضرار ختان الإناث- التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم القيادة السياسية دكتور محمد هاني غنيم القوافل الطبية

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«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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