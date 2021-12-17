القبض على 4 أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار في المطرية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وعثر بداخله على "حفـرة قطرها 4 متر بعمق 10 أمتار - أدوات تنقيب "، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.