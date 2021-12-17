الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الدولية للطاقة»: زيادة الطلب على الكهرباء خلال 2021 بنسبة 4.5%

الكهرباء
الكهرباء

أكدت الوكالة الدولية للطاقة iea أن توقعات ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال عام 2021 بلغت 4.5٪  عن العام 2020، مدعومًا بانتعاش النشاط الاقتصادي والنمو السريع في الاقتصادات الناشئة الرئيسية مثل الصين.

وأوضحت الوكالة أنه في الاقتصادات المتقدمة، كان نمو الطلب المتوقع بنسبة 2.5٪ كافياً لدفع الطلب في حدود 1٪ من مستويات عن العام 2019، موضحة أن في الولايات المتحدة، زاد الطلب على الكهرباء بنسبة 2٪، مدعوماً بالتحفيز الاقتصادي ودرجات حرارة أكثر برودة خلال الأشهر الأولى من عام 2021. 

فيما ذكرت أنه كان من المفترض أن تدفع هذه الزيادة في الطلب على الكهرباء في الاقتصاديات المتقدمة الطلب إلى حدود 1.6٪ من مستويات عن العام 2019.

وتشير الوكالة الدولية للطاقة أنه توقعات الطلب على الطاقة للعام 2021 في مطلع العام كانت تشير إلى بقاء أكبر مستهلكين في الاتحاد الأوروبي - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا – على أقل من مستويات عام 2019،  ولكن الواقع أن معدلات الطلب على الكهرباء سجلت  زيادة بنسبة 3٪ تقريبًا في عام 2021، مشيرة إلى فشل أكبر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي في تعويض الانخفاضات بنسبة 4٪ إلى 6٪ في عام 2020 بشكل كامل.

وتؤكد الوكالة أن ما حدث في معدلات الطلب على الكهرباء عند أكبر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي مشابه تمامًا مع ما حدث في اليابان، خاصة في ظل التوقعات التي تحققت في انتعاش الطلب بنسبة 1٪ فقط من مستويات 2020 ، بعيدًا عن أن يكون كافياً لعكس التراجع بنسبة 4٪ في عام 2020.

وما يزال الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية على مسار النمو الذي استؤنف في النصف الثاني من عام 2020، وسيتم تسريع هذا المسار من خلال الانتعاش الاقتصادي القوي المتوقع للصين والهند.

ومع نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 بنسبة 9٪ في الصين و 12٪ في الهند، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء بحوالي 8٪ في كلا البلدين مقارنة بعام 2020، وبالنسبة للصين، تأتي الزيادة المتوقعة على رأس النمو في عام 2020، ما أدى إلي زيادة الطلب  خلال العام 2021 ما يقرب من 12٪ فوق مستويات 2019.

 وصدقت التوقعات أيضًا فيما يتعلق بدول جنوب شرق آسيا في العودة القوية للنمو، مع زيادة الطلب بنسبة 5٪  عام 2021، ما يضع إجمالي الطلب بنسبة 3٪ فوق مستويات عام 2019.

 

 

الدولية للطاقة الوكالة الطلب الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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