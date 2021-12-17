تفاؤل وتدليل النفس.. الطريقة الصحيحة للتعامل عقب الانفصال من علاقة

يمر كثيرون بانتهاء العلاقات العاطفية الخاصة به وأمامه حينها طريقين إما الحزن وبعدها الرجوع للحياة الطبيعية بشكل سريع أو الحزن فترة طويلة وعدم ممارسة حياته بشكل طبيعي لذا أوضح موقع «Pinkvilla» طرق للتعامل مع الانفصال من علاقة.

كن متفائل

بينما ينصحنا معظم أصدقائنا أن نشعر بالتفاؤل، ولا نبكي على علاقتنا الفاشلة، ومع ذلك فإن التفاؤل هو مفتاح الإبحار في مثل هذا الموقف، فلابد وأن تفكر في النجاح في أنك انسحبت من علاقة تعتبر مؤذية وصعبة بالنسبة لك وفي الوقت المناسب منها، فيجب غرس الإيجابية في أنفسنا والتحلي بالصبر والتفاؤل ومحاربة الندم.

ذكر نفسك أنك تستحق الأفضل

هي إحدى النصائح الأكثر شيوعًا التي يقدمها لنا أحبائنا، ومع ذلك، فإننا لا نهتم بها بعد كل شيء نعتقد أنه نرجسية، في حين أن الحقيقة هي أنك إذا قدمت كل ما لديك في علاقة وما زال الشخص الآخر يجد سببًا للخروج منها، فأنت بحاجة إلى تذكير نفسك مرارًا وتكرارًا أنك تستحق الأفضل، حب الذات هو الخطوة الأولى نحو الشفاء، بعد كل شيء.

دلل نفسك

انظر إلى حسرة القلب كفرصة لتدليل نفسك على أكمل وجه، اذهب لمشاهدة فيلم، وتسوق، ودلل نفسك بالطعام الجيد والقهوة، إذا لم ينجح شيء، احجز لنفسك جلسة سبا، لكن تذكر، لا تذهب إلى الأماكن التي زرتها مع شريكك السابق، قد يعيد هذا كل الذكريات إلى الحياة وقد تشعر بالاكتئاب، لذا، اختار أماكن جديدة لم تذهب إليها من قبل.

تجنب البقاء بمفردك

بغض النظر عن مدى شعورك بالحزن ومدى رغبتك في أن تكون وحيدًا، تأكد من أن لديك أصدقاء وأسرة، أي شخص يفهمك جيدًا سيساعد على مساعدتك ويبذل قصارى جهده لإدخال الفرحة لحياتك، يمكن للوحدة أن تثير كل المشاعر السلبية وقد ينتهي بك الأمر بالبكاء على الانفصال.

ابق نفسك مشغول

بهذا، لا نعني أنك ترهق نفسك، بدلا من ذلك، افعل ما تحب، انخرط في أنشطة ممتعة أو اقرأ كتبًا ملهمة، اصنع لنفسك نسخة أقوى من نفسك ولا تبكي على الأشياء التي ليست سوى تاريخ، تعلم من أخطائك ولا تلوم نفسك أبدًا، إذا لم يكن هناك شيء مثير، خذ إجازة من العمل وشاهد بعض الأفلام او أي شيء يمنحك حتى القليل من السعادة يستحق المحاولة.