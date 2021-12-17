دانييل أرباكزويسكي: مشاركتي بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي خطوة مهمة

قدم المخرج والمدرب المسرحي دانييل أرباكزويسكي ورشة في المسرح القومي تحت عنوان "الذاكرة والحكي المسرحي" شارك فيها مجموعة من الشباب الواعد تم اختيارهم من خلال لجنة متخصصة .

اعتمد دانييل في الورشة على وجود كل شخص أمام الآخر من أجل معرفة مدى قدراتهم على التواصل الاجتماعي والتعبير الجسدي ومستوى الصوت والتواصل البصرى وأيضا معرفة هل هناك نفس المعادلة بينهم، وطلب منهم في نهاية الجزء الأول من الورشة تحضير مشهد مكتوب وممثل ومصور من خيالهم حتى يعرف مدى تخيلهم ويكون تدريب شخصي لكل متدرب.

وقال دانييل إن كل شخص ممكن أن يبني رأيه تجاه الآخرين ولابد على المدرب أن يعلم طبيعة الأشخاص، وأثناء التدريب لاحظ دانييل إيجابية المتدربين في الحركة والحكي ومن، وجهة نظره أن المتدرب لابد أن يحارب نفسه في إظهار ما بداخله ويعمل كثيراً على لغة جسدته لأن كل هذا يكون سهل وبسيط أثناء التمثيل.

وتابع دانييل: أنها المرة الأولى له في الاشتراك في المسرح العربي وفضل انه يكون متواجد هذه الدورة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لأنها خطوة مهمة جداً له ولبلده وهذه المناسبة تفتح له المجال بالمشاركات العربية وهذا هو هدفه في بداية الأمر، فمشاركته كانت البداية لفتح مجال له لتقديم خبراته كمخرج بولندي ونقل ثقافة مختلفة، وهو سعيد بالتواصل مع أشخاص من الدول العربية ونقل خبراته في العديد من الأعمال المسرحية لأن وجوده في المسرح هو مشواره الأمثل الاكتشاف والابتكار.

دانييل بولندي الجنسية و تخرج من كلية الدراما في فروتسواف ، وكلية تعليم المسرح في معهد المسرح في وارسو وحصل على دبلوم دراسات عليا لمديري الثقافة في وارسو، وحصل على أكاديمية المسرح في التمثيل وتفصيل أشخاص كرتونية، وبعد ذلك كان مديرًا لمسرح البلدية في جليفيس، ومسئولا عن البرامج التعليمية في المسرح الوطني القديم بكراكوف.

الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى انطلقت يوم 14 ديسمبر وتستمر حتى 19 ديسمبر 2021 على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والدورة تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم و تتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.