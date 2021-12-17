الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الشباب المصرى يطلق البرنامج الوطنى لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان

تدريب مجلس الشباب
تدريب مجلس الشباب المصري

أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بمشاركة أكثر من 40 متدربًا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كدفعة أولى للبرنامج من كافة التخصصات المختلفة، وذلك لنشر الوعي والمعلومات والممارسات والأنشطة التي تهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع للمساهمة في بناء ثقافة مجتمعية داعمة لحقوق الإنسان والدفاع عنها وتعزيزها وحمايتها، عن طريق تدعيمهم بالمعرفة والمهارات.

وفي ذلك السياق أشار د. محمد ممدوح  أن إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان جاء إيمانًا من مجلس الشباب المصري بأهمية زيادة الوعى الحقوقى لدى الأفراد، حيث يمثل ذلك الخطوة الأولى نحو حصولهم على حقوقهم، لذلك أولى المجلس الكثير من الاهتمام لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتدشين البرنامج داخل المحافظات المصرية حيث يقتصر تعريف حقوق الإنسان على الحقوق السياسية فقط رغم اشتمالها على كافة الحقوق "السياسية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأكد ممدوح أن المخرج الرئيسي من البرنامج هو إعداد كوادر مؤهلة في مجال حقوق الإنسان تعمل كسفراء للبرنامج داخل جميع المحافظات لنشر الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان إلى جانب ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل المجتمع وتدعيم ثقافة الحقوق والواجبات لدى  جميع الفئات. 

الجدير بالذكر أن المحور الرابع في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يركز على أهمية  التثقيف والتوعية عن طريق رفع قدرات أفراد المجتمع فى مجال حقوق الإنسان، عبر نشر الوعى بهذه الحقوق على مستوى الأفراد، والمؤسسات، والمجتمع ككل وهو صلب عمل البرنامج.

وتلقت  المرحلة الأولى من البرنامج الوطني محاضرات حول تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وكانوا اجتازوا المقابلات الشخصية التي شملت مئات المتقدمين، وشمل التدريب نشأة مصطلح حقوق الإنسان والمفاهيم المرتبطة به، بالإضافة للتشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان ووكمان الآليات الدولية والمتابعة الدورية .

ويستهدف برنامج  مجلس الشباب المصري رفع بناء قدرات الآلاف من الشباب المصري في كافة المحافظات المصرية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدينية والنقابات العمالية والمهنية والقطاع المصرفي والبنوك والأندية وطلاب المدارس والجامعات

حقوق الانسان المدارس والجامعات المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشباب المصري طلاب المدارس البرنامج الوطني التخصصات التخصصات المختلفة

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