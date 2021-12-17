الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تكثف حملات التفتيش على تعاطي المخدرات بين العاملين

قطار روسي
قطار روسي

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك لجان تفتيش على كافة العاملين فى الهيئة من فنيين، عمال بالورش المزلقانات، صرافين التذاكر، وذلك للتفتيش على تعاطي المخدرات.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ " الدستور، إنه يتم التفتيش على كافة العاملين وذلك للتأكد من عدم قيام أي منهم بتعاطي المواد المخدرة خاصة بعد اصدار قانون بفصل أي عامل يتعاطى المخدرات حيث كان من قبل يتم التعامل مع متعاطي المخدرات بشكل مختلف، وذلك من خلال توقيع جزاء15 يوما فى حال ثبوت تعاطي العامل بالسكة الحديد للمواد المخدرة.

وأضافت المصادر، إنه كان يتم أيضا حرمان لمدة 6 أشهر من الحوافز ، وخصم من راتبه أيضا وقد يصل فى بعد الأحيان لـ 400 جنيه.

 - الفصل مسير متعاطي المخدرات في هيئة السكة الحديد

وتابعت المصادر، إنه يتم حاليا التعامل بشكل مختلف منذ يوم 15 من الشهر الجاري حيث تم تعديل القانون بفصل المتعاطي فى حال ثبوت تعاطيه دون تحذيره، لافتين إلي أنه عقب تطبيق هذا القرار، سوف تقل نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين فى هيئة السكة الحديد وهو ما سيعود بالنفع على مستوي الهيئة حيث ان تعاطي المخدرات بين العاملين له مردود سلبي على مستوي الخدمة ويسبب العديد من الحوادث فى كثير من الأحيان.

وأشارت المصادر إلي أنه يتم تكثيف حملات التفتيش على تعاطي المخدرات، و يتم الأمر بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومستشفى السكة الحديد، وبشكل مفاجئ بحيث لا يتمكن العامل من التحايل على الأمر.

السكة الحديد تكثيف حملات التفتيش تعاطي المخدرات العاملين تعاطى المخدرات

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وائل لطفي

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