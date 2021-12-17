وفد من تنسيقية الأحزاب يشارك في ختام مهرجان «نواة» للفنون

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ختام مهرجان نواة للفنون المقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وناقش المهرجان عدة موضوعات من خلال عروض مسرحية قدمها الشباب، وقام اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشباب والرياضة بإلقاء كلمة الختام، موضحاً دور المرأة في النهوض بالمجتمع ووجه الشكر لصندوق الأمم المتحدة علي إسهاماته في دعم تلك المواهب الشابة، كما وجه شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للشباب.

ضم وفد التنسيقية كل من محمد شلبي و محمد الحلو أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين.

واختتم مهرجان الفنون المجتمعية «نواة» الدورة الرابعة 2021، الذى نفذته الوزارة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لتدريب الشباب)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والمؤسسة الاستشارية للتنمية ( اتجاه)، وبمشاركة كل من فريق «زاد» للفنون، والاتحاد الأوربي، والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، اليوم الخميس، علي مسرح وزارة الشباب والرياضة.

جاء تنظيم المهرجان ضمن مشروع رفع الوعي بقضايا السكان ومشروع الشئون الانسانية للسيدات والفتيات من اللاجئين والمجتمع المستضيف التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتضمن برنامج المهرجان التوعية بالأساليب الترفيهية والفنون والتي تشمل الموسيقى والمسرح التفاعلي بهدف رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة، وأهمية توظيف المسرح والفنون بشكل عام كأداة للتوعية بمختلف القضايا، وطرح رؤية مجموعات الشباب المشاركين كمتطوعين للمساهمة في مواجهة التحديات والمشكلات داخل مجتمعاتهم.

وكان رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.