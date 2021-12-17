الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

امطار نوة الفيضة
امطار نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية

واصلت أمطار نوة الفيضة الصغرى، اجتياح محافظة الإسكندرية، لليوم الرابع على التوالي، حيث شهدت المدينة الساحلية منذ الصباح الباكر، سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة على العديد من المناطق، فيما ازدادت كثافتها في أحياء غرب المحافظة.

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ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة بالأماكن الساخنة على مستوى المحافظة، بالتزامن مع التقلبات المناخية المفاجئة، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف.

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وفي وقتٍ سابق، أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، حيث تواصل هطول الأمطار طبقًا لما ورد لتوقعات الأرصاد، لافتًا إلى أن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث في ظل زيادة كميات الأمطار واستمرارها.

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وأشار رئيس شركة الصرف الصحي، إلى أنه يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة، مؤكدًا استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

أمطار نوة الفيضة الصغرى محافظة الاسكندرية سقوط أمطار سيارات شفط المياه التقلبات المناخية المفاجئة

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وائل لطفي

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