اعتدال حالة الطقس بالإسماعيلية.. ومياه القناة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، حالة من اعتدال الطقس وسطوع الشمس في مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك مع تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجة الحرارة.

فيما أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاثة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" تحسبًا لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة أنه يجري المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، وذلك للتعامل الفوري مع الأمطار حال سقوطها باستخدام معدات وسيارات الشركة، بينما شهدت محافظتا الإسماعيلية والسويس استقرارًا فى الأحوال الجوية.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت إلى أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحي، ومراجعة صيانتها، والتأكد من جاهزيتها للعمل، وصيانة سيارات النافوري وسيارات الكسح لتكون جاهزة في أي وقت، والتأكد من كفاءة تطهير "الشنايش" داخل الأنفاق لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أى سيول محتملة خلال موسم الشتاء.

وأضافت أنه تم تخصيص فرق عمل سريعة للتدخل فى حالة حدوث سيول، وإنشاء غرفة عمليات مركزية للمتابعة مع غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مخاطر محتملة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فى حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أي طوارئ على الفور.

وشهدت محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع الطقس المشمس الذي تشهده المحافظة خلال الساعات الحالية.