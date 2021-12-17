وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي (صور)

استقبل مستشفى بني سويف التخصصي وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، والذي يزور المستشفى لفحص تحسين جودة الخدمات الطبية ومراجعة مطابقتها لمعايير الجودة الصحية.

وقال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفىـ إن الوفد قام خلال الزيارة بالوقوف على مدى تطبيق أنشطة تحسين الجودة بالمستشفى، على أرض الواقع، بما في ذلك مشروع "5s- keizen - TQM"، والتي ترتكز على عدة محاور لأنشطة الجودة، وأبرزها معايير سلامة المرضي .

ووجه مدير عام المستشفى الشكر لوفد الوكالة كونها الشريك الاستراتيجي للمستشفى وللدعم التقني المقدم منها لإنجاز المشروع، ولرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لدعمها المستمر للمستشفى وفريق العمل المعاون والذي ساهم بتقديم خدمة متميزة .

وفد وكالة اليابان للتعاون

- الوفد يشيد بتطور خدمات الرعاية الصحية ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية

وأشاد الوفد بتطور خدمات الرعاية الصحية داخل المستشفى علاوة على مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، ووجود هيكل تنظيمي جيد لأنشطة تحسين الجودة والإدارات ذات الصلة مثل: إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية، وإدارة التمريض، وكذلك إدارة التدريب بالمستشفى وهو ما انعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى تحت مظلة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وما لذلك من أثر كبير على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.

كما أشاد أعضاء الوفد بنظام الوثائق الموحدة المعمول به في المستشفى، والذي يقوم على أساس تسجيل وتوثيق الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى يوميًا، وأيضاً بفرق تحسين الجودة بالأقسام المختلفة بالمستشفى ونظام تقارير الحوادث العارضة (OVR) المعمول به بالمستشفى وانتهت الزيارة بإن قدم الوفد الشكر لإدارة المستشفى للمجهود المبذول في رفع مستوى الخدمة الطبية.

وفد وكالة اليابان للتعاون

ضم وفد الوكالة "Mrs.Kasahar" نائب كبير الاستشاريين للمشروع، والدكتور عمار فرج المسئول التقني للمشروع، وبحضور الدكتورة داليا عبدالحميد مدير إدارة الجودة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة إيمان البنا مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، والدكتور محمد جمال والدكتور محمد شعبان نائبا مدير المستشفى، والدكتورة ريهام علي مدير إدارة الصيدلية والدكتورة لمياء مجدي مدير إدارة الجودة بالمستشفى والدكتورة ماريان نبيل مدير إدارة مكافحة العدوي وأمل عادل رئيسة هيئة تمريض المستشفى.

وفد وكالة اليابان للتعاون