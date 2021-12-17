الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 عاطلين بـ«كوكتيل مخدرات» في حملة أمنية بمراكز القليوبية

ضبط 7 عاطلين بـ«كوكتيل
ضبط 7 عاطلين بـ«كوكتيل مخدرات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، اليوم الجمعة، 7 عاطلين، و تجار مخدرات- خلال حملة أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية في محافظة القليوبية ، تم ضبط المتهمين و بحوزتهم كمية من المواد المخدرة من  عدد كبير من الأصناف، كما وجد بحيازة المتهمين عدد من  الأسلحة النارية استخدموها في نشاطهم الإجرامي.

وتلقى  مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بنتائج  حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم (815 جراما من الهيروين المخدر، و85 جراما من مخدر الحشيش، و575 جراما من مخدر البودر، و120 جرام من مخدر الشادو، و90 جرام من الهيدرو المخدر).

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

 يأتي ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال الأحراز المضبوطة للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

الأجهزة الأمنية القليوبية 7 عاطلين حملة المواد المخدرة الحشيش

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وائل لطفي

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