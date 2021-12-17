اليابان ترصد أول إصابة محلية بمتحور «أوميكرون»

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، رصد أول حالة إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بخلاف الحالات التي يتم رصدها من بين الوافدين من خارج البلاد.

وذكرت وزارة الصحة، حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف إصابة موظفة في الثلاثينيات من عمرها، تعمل في محطة الحجر الصحي بمطار كانساي الدولي في محافظة أوساكا.

وأوضحت الوزارة أنه يشتبه بشدة في وجود عدوى داخل المنشأة، مضيفة أن الموظفة المصابة ليس لديها تاريخ حديث في السفر إلى الخارج.

وأشارت إلى أن الموظفة لم يكن عملها يتضمن الاتصال المباشر بالمصابين بفيروس كورونا في محطة الحجر الصحي التي تعمل بها.

وفي سياقٍ متصل، طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من شركة "فايزر" الأمريكية تعجيل تسليم إمدادات لقاح فيروس كورونا المستجد المتعاقد عليها، وذلك في ضوء تزايد المخاوف من الانتشار العالمي لمتغير أوميكرون، المُتحور من الفيروس.

وقال مسؤول رفيع المستوى داخل الحكومة اليابانية رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة، إن "كيشيدا" أجرى محادثات هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية، حيث تتطلع اليابان إلى رفع معدلات الجرعات المُعززة من خلال فترة زمنية تتراوح بين ستة وثمانية أشهر على آخر جرعة.

يُذكر أن اليابان تخطط لإعطاء الأولوية لمنح اللقاح المُعزز لكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن المقرر أن يعلن "كيشيدا" عن الخطة بأكملها في وقت لاحق من اليوم.

ووفقًا لإعلان الحكومة اليابانية في نوفمبر الماضي، فإنها تخطط لتزويد الحكومات المحلية بـ 24 مليون جرعة من لقاح فايزر و17 مليون جرعة من لقاح شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" بحلول فبراير القادم.

ويوم أمس الخميس، أعطت وزارة الصحة اليابانية موافقة سريعة على لقاح موديرنا لاستخدامه في الحقن التعزيزية.