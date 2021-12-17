الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في حلوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامة بحلوان، اليوم الجمعة، حبس 5 أشخاص  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار واستخراجها من حفرة داخل منزل بمنطقة حلوان محافظة القاهرة واستعجال التحريات حول الواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث القاهرة قد  ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصص فى التنقيب عن الآثار بمنطقة أطلس في حلوان.

‎‏كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة حلوان من أحد المواطنين مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بجوار منزله بمنطقة أطلس دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على حفرة داخل المنزل بعمق 15 مترا وعثر على أدوات تستخدم في الحفر وموتور لشفط المياه، وأمكن القبض على 5 أشخاص أعضاء التشكيل العصابي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية حلوان النيابة حبس الاثار القاهرة

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