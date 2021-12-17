الفلبين تتمكن من توزيع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات الحكومة الفلبينية، اليوم الجمعة، أنه تم توزيع أكثر من 100 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت بيانات وزارة الصحة الفلبينية بشأن التلقيح، حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية، أن السلطات قامت بتوزيع 866 ألفا و685 جرعة لقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الجرعات التي تم توزيعها إلى 100 مليون و13 ألفا و599 جرعة.

ومن إجمالي عدد الجرعات التي تم توزيعها، تم إعطاء ما يقرب من 55.9 مليون جرعة كجرعة أولى، ومليون جرعة لقاح كجرعة ثالثة (معززة). فيما تم تحصين 43 مليون شخص على الأقل بشكل كامل ضد الفيروس.

- الحكومة تهدف لتطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد قبل نهاية العام



وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

وتحتفظ الفلبين بثاني أكثر القيود تساهلا على الحركة في العاصمة مانيلا، خلال عطلة عيد الميلاد "كريسماس"، وسط تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالرغم من اكتشاف أولى حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أمين مجلس الوزراء، كارلو نوجراليس، القول في إفادة تليفزيونية، إن الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا سوف توضع بأكملها تحت مستوى التأهب الثاني في الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر.

ووفقا لهذا المستوى من التأهب، يمكن أن تعمل المطاعم ذات القاعات الداخلية المغطاة وصالات اللياقة البدنية ودور السينما بنصف طاقتها، بينما يمكن العمل بطاقة 70% في الأماكن المفتوحة.

وبعد الإعلان عن القيود بوقت قصير، قالت وزارة الصحة إنها اكتشفت إصابة بمتحور أوميكرون لفلبيني عائد من اليابان ومواطن نيجيري عائد من بلده الأصلي. ويخضع الشخصان للعزل مع تتبع مخالطيهم.

