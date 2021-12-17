الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة الفشن الجديدة

وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح  تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمدينة الفشن الجديدة ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز بالمدينة، موضحاً أن عملية الطرح تشمل تنفيذ عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمساحة حوالي 114 م2 للوحدة بالعمارات أرقام من 8 إلى 14 نموذج ب بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة.

- طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب


 وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم طرح تنفيذ 192 وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 131 مترا وحتى 147 مترا للوحدة بالعمارات أرقام من 7 إلى 18 نموذج أ ضمن المشروع بالمرحلة الأولى بمدينة الفشن الجديدة، بجانب طرح تنفيذ ملعب خماسي بمركز خدمات الحي الأول، موضحاً أنه تم طرح تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة والملعب الخماسي في مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن طرح تنفيذ العمارات السكنية يأتي استكمالاً لخُطة تنمية مدينة الفشن الجديدة، وجارٍ الإعداد لطرح مشروعات خدمية لتحقيق التكامل مع المشروعات السكنية الجاري تنفيذها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد استعرض ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة خلال عام 2021 بمدينة حدائق العاصمة بعد مرور عام واحد على قرار إنشائها، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الذكية الجاري تنفيذها على مساحة حوالي 29 ألف فدان تقريباً داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال 2021، إنجاز العديد من المشروعات بالمدينة الحديثة لا سيما قطاع الإسكان الذي شهد تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، يليه قطاع الخدمات، ثم قطاع المرافق، بجانب إتاحة الأراضي الاستثمارية لدفع معدلات التنمية بالمدينة الحديثة، وتوفير فرص العمل.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وحدات سكنية جديدة مدينة الفشن الجديدة مشروع الإسكان المتميز جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين

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