الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطلين يروجان الحشيش في حلوان

عاطلين يروجان الحشيش
عاطلين يروجان الحشيش

قررت نيابة التبين، اليوم الجمعة، حجز شخصين لمدة 24ساعة لوصول تحريات المباحث حول   اتهامهما بترويج الحشيش المخدر على المتعاطين في منطقة التبين بحلوان في محافظة القاهرة. 

و تمكن ضباط مديرية أمن القاهرة، أمس الخميس،  من القبض على عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر، بدائرة قسم شرطة التبين محافظة القاهرة .

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة التبين،  تفيد بقيام “م. م” ، 24 سنة، عاطل ومقيم بمركز المنوات بالجيزة، و"ر.ع" ، 22 سنة، عاطل ومقيم المنوات الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذ منطقة التبين مسرح لتداول نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في المخدرات بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال مرورهما بكمين التبين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من جوهر نبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمول.

واعترف المتهمان أنهما يتاجران في المخدر والمبلغ المالي من محصلة البيع والهاتف للاتصال بعملائهم من المتعاطين للمخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القاهرة الحشيش التبين قسم شرطة القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«أمطار وانخفاض الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

معيط: التحول للاقتصاد «غير النقدى» يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص

بسبب مطب صناعي.. تصادم 4 سيارات وتوقف حركة المرور بأحد شوارع طنطا

أفول الإخوان.. «تريندز» يرصد سقوط الجماعة في العالم العربي الثلاثاء

الفلبين تتمكن من توزيع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض