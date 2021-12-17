حجز عاطلين يروجان الحشيش في حلوان

قررت نيابة التبين، اليوم الجمعة، حجز شخصين لمدة 24ساعة لوصول تحريات المباحث حول اتهامهما بترويج الحشيش المخدر على المتعاطين في منطقة التبين بحلوان في محافظة القاهرة.

و تمكن ضباط مديرية أمن القاهرة، أمس الخميس، من القبض على عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر، بدائرة قسم شرطة التبين محافظة القاهرة .

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة التبين، تفيد بقيام “م. م” ، 24 سنة، عاطل ومقيم بمركز المنوات بالجيزة، و"ر.ع" ، 22 سنة، عاطل ومقيم المنوات الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذ منطقة التبين مسرح لتداول نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في المخدرات بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين حال مرورهما بكمين التبين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من جوهر نبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمول.

واعترف المتهمان أنهما يتاجران في المخدر والمبلغ المالي من محصلة البيع والهاتف للاتصال بعملائهم من المتعاطين للمخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.