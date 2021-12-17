الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أمطار وانخفاض الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها، إن هناك انخفاضًا كبيرا في درجات الحرارة على كافة انحاء البلاد، وزيادة كبيرة في فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة ٧٠ % تقريبًا، مع تعرض مدينة الإسكندرية لنوة "الفيضة الكبري".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق مختلفة من انحاء الجمهورية، مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة تتكون من الساعة ال ٥ فجرا حتى الساعة ال ٨ صباحا.

وناشدت المواطنون بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، حتى لا يصابوا بنزلات البرد، مع ضرورة التواجد في المنزل اوقات هطول الامطار، والابتعاد عن اعمدة الانارة وصناديق الكهرباء.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالتالي:

طقس الجمعة 17 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 10.
الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 10.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 20 والصغرى 11.
شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 13.
جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 14.

طقس السبت 18 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 12.
الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 12.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 23 والصغرى 15.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14.
جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13.

طقس الاحد 19 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 13.
الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 11.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 20 والصغرى 11.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14.
جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 14.

مصر ارصاد الحرارة سيناء الإسكندرية الكهرباء القاهرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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