الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تطلب من «فايزر» التعجيل بتسليم إمدادات اللقاح المتعاقد عليها

فايزر
فايزر

 طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من شركة "فايزر" الأمريكية تعجيل تسليم إمدادات لقاح فيروس كورونا المستجد المتعاقد عليها، وذلك في ضوء تزايد المخاوف من الانتشار العالمي لمتغير أوميكرون، المُتحور من الفيروس.
وقال مسؤول رفيع المستوى داخل الحكومة اليابانية رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الجمعة، إن "كيشيدا" أجرى محادثات هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية، حيث تتطلع اليابان إلى رفع معدلات الجرعات المُعززة من خلال فترة زمنية تتراوح بين ستة وثمانية أشهر على أخر جرعة.
يذكر أن اليابان تخطط لإعطاء الأولوية لمنح اللقاح المُعزز لكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن المقرر أن يعلن "كيشيدا" عن الخطة بأكملها في وقت لاحق من اليوم.

- تزويد الحكومات المحلية بـ 41 مليون جرعة من لقاحي "فايزر وموديرنا"


ووفقًا لإعلان الحكومة اليابانية في نوفمبر الماضي، فإنها تخطط لتزويد الحكومات المحلية بـ 24 مليون جرعة من لقاح فايزر و 17 مليون جرعة من لقاح شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا بحلول فبراير القادم. ويوم أمس الخميس، أعطت وزارة الصحة اليابانية موافقة سريعة على لقاح موديرنا لاستخدامه في الحقن التعزيزية.

وكانت وافقت وزارة الصحة اليابانية، على إعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تنتجها شركة "موديرنا" الأمريكية بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي الفرد البالغ من العمر 18 عامًا أو أكثر للجرعة الثانية.

وحسبما أفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، ستستخدم الجرعة الثالثة نصف كمية 0.5 ملليلتر المستخدمة لكل من الجرعتين الأولى والثانية، مع الإشارة إلى أن لقاح موديرنا هو الثاني الذي تمت الموافقة عليه لاستخدامه كجرعات معززة في اليابان بعد أن تلقت شركة فايزر الضوء الأخضر في الشهر الماضي.
وحددت اليابان فاصلًا زمنيًا مدته ثمانية أشهر "من حيث المبدأ" بين جرعة التطعيم الثانية والمُعززة، لكنها عملت على تقديم موعد الموافقة على تلقي الجرعة الثالثة بعد ظهور متغير أوميكرون، المُتحور من الفيروس التاجي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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