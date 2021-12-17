الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدًا

زامير كابولوف
زامير كابولوف

أعلن زامير كابولوف، المبعوث الروسي إلى أفغانستان ومدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمع، أن روسيا سترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان غدا.

وقال المبعوث الروسي إلى أفغانستان ومدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، في تصريحات صحفية "غدا سوف نرسل ثالث شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان على متن ثلاث طائرات وتتضمن الشحنة مواد غذائية وأدوية.
يشار إلى أن الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الروسية إلى أفغانستان كانت قد وصلت في نوفمبر الماضي فيما وصلت الثانية مطلع ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل، قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، إن أفغانستان بحاجة إلى تمويل دولي مرن ومستدام قبل نهاية هذا العام لمنع المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد.

وقال "جريفيث" - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية- إن "الأمر الذي أصبحنا ندركه بشكل مؤلم للغاية في الأسابيع الأخيرة هو أن السقوط الحر للاقتصاد أصبح أكثر عنفا وخطورة وإلحاحا مما كنا نخشاه. كنا نظن أننا سننجح في البقاء على قيد الحياة في الشتاء بمساعدة إنسانية. نحن نعلم الآن أن هذا لا يكفي، نحن بحاجة إلى المزيد".

وأضاف أن "الأموال المطلوبة في الوقت الحالي لإدارة العملية الإنسانية الضخمة غير متوفرة داخل البلاد. 

وناشدت الأمم المتحدة توفير 4.4 مليار دولار لمساعدة 23 مليون أفغاني العام المقبل للتعامل مع ما أصبح أكبر أزمة إنسانية في البلاد".

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