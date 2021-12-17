الهند تسجل 7447 إصابة بفيروس كورونا المستجد و391 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 7447 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونا و 726 ألفا و 49 حالة.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 476 ألفا و 869 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.