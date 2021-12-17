الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 7447 إصابة بفيروس كورونا المستجد و391 وفاة

كورونا فى الهند
كورونا فى الهند

 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 7447 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونا و 726 ألفا و 49 حالة.
 

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 476 ألفا و 869 حالة. 

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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