بايدن: المتحورة أوميكرون ستتفشى أسرع بكثير فى الولايات المتّحدة

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس من أنّ المتحوّرة أوميكرون لفيروس كورونا وصلت إلى بلاده وسوف "تبدأ بالتفشّي بشكل أسرع بكثير في الولايات المتحدة"، داعياً مواطنيه إلى تلقّي اللقاحات المضادّة للفيروس بما في ذلك الجرعة المعزّزة.



وقال بايدن إنّ "الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقّوا اللّقاح"، محذّراً من فصل الشتاء سيحمل "المرض الشديد والموت" لغير الملقّحين.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.